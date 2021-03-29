Александр БАБИЧ: «С французами повезло нам, а в Киеве повезло финнам»

Специалист – о двух ничьих сборной Украины

  • 29.03.2021 12:57
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Александр БАБИЧ: «С французами повезло нам, а в Киеве повезло финнам»
© УАФ

Известный украинский тренер Александр Бабич прокомментировал ничью сборной Украины с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Учитывая настроение после Франции, все рассчитывали на победу в игре с Финляндией. Все думали, что возьмем три очка в копилочку. Но не получилось. На самом деле, еще все впереди, не стоит говорить, что уже мало шансов на выход из группы. Может, Франция тоже еще будет терять очки.

Миколенко? Не стоит сворачивать такую ошибку на молодость или нехватку опыта. Наверное, больше всего сказалась усталость, функционально, возможно, защитник подустал. В итоге Виталий принял неправильное решение. Конечно, оптимально было сыграть надежно и уверенно. Или отдать пас вратарю, или диагональ, или в аут, поскольку он находился лицом к своим воротам.

Можно сказать, что в игре с французами повезло нам, а в Киеве повезло финнам.

Конечно, на игру с Казахстаном без ротации не обойтись. График очень плотный. Безусловно, против Казахстана будет непростой матч, но недооценки, тем более после Финляндии, быть не может. Многие научились играть от обороны, а у нас есть проблемы с вскрытием насыщенной защиты. Поэтому будет сложно, но победу с казахами надо добыть любой ценой», - сказал Бабич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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