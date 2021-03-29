ВИДЕО. Мощное судейство в финале турнира с участием Виталия Сачко

В финале челленджера в Лугано украинец Виталий Сачко проиграл 18-летнему швейцарцу Доминику Штрикеру.



В одном из розыгрышей швейцарский теннисист пробил в аут, о чем сразу же объявил судья. Но сделано это было тихо, теннисисты не услышали и продолжили играть, Сачко все же выиграл очко.



Эту странную ситуацию заметил еще один украинский теннисист Илья Марченко, который выложил данный момент у себя на ютуб-канале.