ВИДЕО. Мощное судейство в финале турнира с участием Виталия Сачко

В финале челленджера в Лугано украинец Виталий Сачко проиграл 18-летнему швейцарцу Доминику Штрикеру.
В одном из розыгрышей швейцарский теннисист пробил в аут, о чем сразу же объявил судья. Но сделано это было тихо, теннисисты не услышали и продолжили играть, Сачко все же выиграл очко.
Эту странную ситуацию заметил еще один украинский теннисист Илья Марченко, который выложил данный момент у себя на ютуб-канале.
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Источник — Sport.ua
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