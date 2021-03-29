ВИДЕО. Мощное судейство в финале турнира с участием Виталия Сачко

Когда судья мало каши ел

  • 29.03.2021 12:26
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ВИДЕО. Мощное судейство в финале турнира с участием Виталия Сачко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

В финале челленджера в Лугано украинец Виталий Сачко проиграл 18-летнему швейцарцу Доминику Штрикеру.
 
В одном из розыгрышей швейцарский теннисист пробил в аут, о чем сразу же объявил судья. Но сделано это было тихо, теннисисты не услышали и продолжили играть, Сачко все же выиграл очко.
 
Эту странную ситуацию заметил еще один украинский теннисист Илья Марченко, который выложил данный момент у себя на ютуб-канале.

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Источник — Sport.ua

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