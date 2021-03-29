Стало известно, какой зарплатой Реал пытается заманить Алабу

28-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба подпишет с «Реалом» контракт до 2025 года, заработав за четыре сезона 48 млн евро. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.



«Приоритет Алабы – «Реал». Есть устное соглашение, а предварительный контракт почти готов, по которому Алаба будет получать по 12 млн евро за сезон до 2025 года. Пока соглашение не подписано, он открыт для предложений, как это всегда бывает со свободными агентами. В последние недели многие клубы пытаются убедить Алабу, но «Реал» по-прежнему лидирует в этом вопросе», – сказано в сообщении.



Ранее стало известно, что Алаба принял решение уйти из мюнхенской команды по итогам нынешнего сезона.



Австриец находится в системе «Баварии» с 2009 года, провел 421 матч, забил 33 гола и отдал 51 ассист.