Теему ПУККИ об ошибке Миколенко: «Не знаю, что случилось в штрафной»

Форвард сборной Финляндии высказался о ничьей с Украиной

  • 29.03.2021 11:37
  • 2292 просмотра
  • 0 комментариев
Теему ПУККИ об ошибке Миколенко: «Не знаю, что случилось в штрафной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал ничью национальной команды с Украиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Остались довольны тем, как сыграли сегодня. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне», - сказал Пукки.

Напомним, что в концовке матча Виталий Миколенко потерял мяч вблизи ворот, после чего сбил Пукки и был удален. Пукки забил мяч с пенальти.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности