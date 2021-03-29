Теему ПУККИ об ошибке Миколенко: «Не знаю, что случилось в штрафной»

Один из лидеров сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал ничью национальной команды с Украиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Остались довольны тем, как сыграли сегодня. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне», - сказал Пукки.

Напомним, что в концовке матча Виталий Миколенко потерял мяч вблизи ворот, после чего сбил Пукки и был удален. Пукки забил мяч с пенальти.