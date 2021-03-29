Вячеслав ШЕВЧУК: «Пукки заставил ошибиться Забарного и Миколенко»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для меня сегодня вечером была игра тактик со стороны обеих команд. Было видно, что была проделана огромная работа тренерским штабом над реализацией игры и в атаке, и в обороне. У финнов в обороне все очень слаженно и надежно. Очень сложно вскрыть их защиту. Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов. Может быть, при схеме в 4 защитника было бы больше проблем в обороне.

Пукки – очень важный для них игрок, который организовывает атаки. Он заставил ошибиться Забарного и Миколенко», - сказал Шевчук.