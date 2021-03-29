Вячеслав ШЕВЧУК: «Пукки заставил ошибиться Забарного и Миколенко»

Специалист – о пропущенном мяче сборной Украины

  • 29.03.2021 10:57
  • 2471 просмотр
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Пукки заставил ошибиться Забарного и Миколенко»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для меня сегодня вечером была игра тактик со стороны обеих команд. Было видно, что была проделана огромная работа тренерским штабом над реализацией игры и в атаке, и в обороне. У финнов в обороне все очень слаженно и надежно. Очень сложно вскрыть их защиту. Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов. Может быть, при схеме в 4 защитника было бы больше проблем в обороне.

Пукки – очень важный для них игрок, который организовывает атаки. Он заставил ошибиться Забарного и Миколенко», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 29.03.2021 12:06
    +1
    Бущан должден был полсказывать пук пук сзади кричать
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.03.2021 12:04
    0
    Таки пропукали. От кто-то накаркал.
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 29.03.2021 11:55
    0
    axylinam, 29.03.2021 11:13
    В этом эпизоде Бущан должен был крикнуть игроку,что бы тот вынес мяч,вратарь ведь видел,что Пукки подкрался незаметно,а не крикнул,поэтому и вратарь тут тоже виноват частично
    Какой бред,незаметно?Та посмотри повторы,миколенко принимает мяч за пределами штрафной,а потом сам зачемто заводит его в штрафную,это его ошибка и никого другого.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 11:13
    0
    В этом эпизоде Бущан должен был крикнуть игроку,что бы тот вынес мяч,вратарь ведь видел,что Пукки подкрался незаметно,а не крикнул,поэтому и вратарь тут тоже виноват частично
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 29.03.2021 12:06
    +1
    Бущан должден был полсказывать пук пук сзади кричать
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.03.2021 12:04
    0
    Таки пропукали. От кто-то накаркал.
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 29.03.2021 11:55
    0
    axylinam, 29.03.2021 11:13
    В этом эпизоде Бущан должен был крикнуть игроку,что бы тот вынес мяч,вратарь ведь видел,что Пукки подкрался незаметно,а не крикнул,поэтому и вратарь тут тоже виноват частично
    Какой бред,незаметно?Та посмотри повторы,миколенко принимает мяч за пределами штрафной,а потом сам зачемто заводит его в штрафную,это его ошибка и никого другого.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 11:13
    0
    В этом эпизоде Бущан должен был крикнуть игроку,что бы тот вынес мяч,вратарь ведь видел,что Пукки подкрался незаметно,а не крикнул,поэтому и вратарь тут тоже виноват частично
    Ссылка
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