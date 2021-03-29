НАГОРНЯК: «Миколенко сам все прекрасно понимает. Его нужно поддержать»

Специалист проанализировал ничью в матче Украины и Финляндии

  • 29.03.2021 09:19
  • 1753 просмотра
  • 2 комментария
НАГОРНЯК: «Миколенко сам все прекрасно понимает. Его нужно поддержать»
© УАФ

Тренер молодежной сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями о ничьей украинской команды с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Матч был сложный во всех отношениях, и физически и психологически. Игру можно разделить до забитого мяча сборной Украины и после него.

Финны тщательно разбирали действия сборной Украины. Они четко выдерживали схему 5—3—2. А что касается атак финнов, то они хорошо знают свои маневры при атаках. Где-то, возможно, нашим футболистам не хватило концентрации. Тем не менее, пропущенный нами мяч — это несчастный случай, стечение обстоятельств.

Миколенко подвел команду? Давайте так: у финнов кроме пенальти, было два момента, и те случились после того, когда им нужно было отыгрываться. Безусловно, Миколенко сам все прекрасно понимает. Это футбол, жизнь на этом не заканчивается. Сейчас молодого защитника нужно поддержать. Для него это будет уроком. Не стоит сейчас посыпать голову пеплом, ведь вся борьба еще впереди», - сказал Нагорняк.  

Напомним, что в конце матча Миколенко допустил грубейшую ошибку и был удален.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:23
    0
    Александр Пересадько, 29.03.2021 09:43
    Оштрафовать на хер
    Оштрафувати можна, але не на хер.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.03.2021 09:43
    -2
    Оштрафовать на хер
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:23
    0
    Александр Пересадько, 29.03.2021 09:43
    Оштрафовать на хер
    Оштрафувати можна, але не на хер.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности