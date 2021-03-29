НАГОРНЯК: «Миколенко сам все прекрасно понимает. Его нужно поддержать»

Тренер молодежной сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями о ничьей украинской команды с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Матч был сложный во всех отношениях, и физически и психологически. Игру можно разделить до забитого мяча сборной Украины и после него.

Финны тщательно разбирали действия сборной Украины. Они четко выдерживали схему 5—3—2. А что касается атак финнов, то они хорошо знают свои маневры при атаках. Где-то, возможно, нашим футболистам не хватило концентрации. Тем не менее, пропущенный нами мяч — это несчастный случай, стечение обстоятельств.

Миколенко подвел команду? Давайте так: у финнов кроме пенальти, было два момента, и те случились после того, когда им нужно было отыгрываться. Безусловно, Миколенко сам все прекрасно понимает. Это футбол, жизнь на этом не заканчивается. Сейчас молодого защитника нужно поддержать. Для него это будет уроком. Не стоит сейчас посыпать голову пеплом, ведь вся борьба еще впереди», - сказал Нагорняк.

Напомним, что в конце матча Миколенко допустил грубейшую ошибку и был удален.