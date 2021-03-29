Украина футбольная. Стремительный взлет Металлиста 1925, победный Верес

Во вторник, 30-го марта в 00:20 выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная». Гость студии - Анатолий Бузник.
В выпуске:
- стремительный взлет в таблице «Металлиста 1925», победный «Верес»;
- Впервые за 16 лет - на «Полесье», лидер спасается в Одессе;
- Вторая лига. «Ужгород» обходит «Диназ», «Металл» устанавливает зрительскый рекорд сезона.
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Источник — ПФЛ
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