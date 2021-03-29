Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Игра первым номером дается очень тяжело»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.
«Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем, тоже все вместе. Финны - крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Не вешать нос. Украина вперед», - написал Левченко в Twitter.
После этого тура отбора Украина имеет два очка в активе и занимает третье место в группе D.
Источник — Twitter
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