Германия не проигрывает в отборе на чемпионат мира уже 20 лет

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Германии на выезде обыграла национальную команду Румынии со счетом 1:0.

Для немецкой команды это 37-я выездная победа в рамках отборочных турниров на чемпионаты мира за последние 47 игр. Еще 10 игр завершились вничью. Общий счет в этих матчах — 135:35.

Отметим, что последний раз сборная Германии уступала в квалификации ЧМ в сентябре 2001 года в матче против Англии (1:5).

В следующем матче подопечные Йоахима Лева встретится с Северной Македонией 31 марта.