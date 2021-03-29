Германия не проигрывает в отборе на чемпионат мира уже 20 лет

Впечатляющая серия Бундестим

  • 29.03.2021 07:47
  • 1016 просмотров
  • 2 комментария
Германия не проигрывает в отборе на чемпионат мира уже 20 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Германии на выезде обыграла национальную команду Румынии со счетом 1:0.

Для немецкой команды это 37-я выездная победа в рамках отборочных турниров на чемпионаты мира за последние 47 игр. Еще 10 игр завершились вничью. Общий счет в этих матчах — 135:35.

Отметим, что последний раз сборная Германии уступала в квалификации ЧМ в сентябре 2001 года в матче против Англии (1:5). 

В следующем матче подопечные Йоахима Лева встретится с Северной Македонией 31 марта.

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Источник — Opta

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.03.2021 09:01
    0
    нифигасебе
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 07:57
    0
    Это просто фантастика-молодцы немцы
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.03.2021 09:01
    0
    нифигасебе
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 07:57
    0
    Это просто фантастика-молодцы немцы
    Ссылка
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