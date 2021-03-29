Юрий ВИРТ: «За 94 минуты почти ничего не создали у ворот Финляндии»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Мне кажется, многие ждали, что со сборной Финляндии наша команда обязательно справится. Не все помнили, а скорее, не все учитывали, что финны сейчас серьезная боевая единица – они вышли на Евро-2020, по ходу отбора обыграли тогда сборную Франции и доказали, что являются крепкой европейской командой.

В первые 25 минут сборной Украины было очень тяжело, затем сине-желтые прибавили, но после перерыва нашей команде вновь пришлось непросто. Однако, мы сумели забить гол, хотя за 94 минуты почти ничего не создали у ворот гостей. Думаю, слишком много сил и эмоций ребята оставили во Франции. В игре против Финляндии как раз эмоций, прежде всего, и не хватило.

Миколенко? Он хотел сохранить мяч и, не исключено, отдать его вратарю. А нужно было просто выбить в аут. Все будут говорить после поединка, что Миколенко молодой, мол, бывает. Но в сборной не может быть молодых – это не оправдание. Конечно, будет и критика в адрес Миколенко, от нее он никуда не денется. Это ведь была пижонская ошибка. Виталий уже достаточно поиграл на высоком уровне и не имел права так действовать. Лучше уж мы пропустили бы после удара головой защитника сборной Финляндии, когда мяч задел штангу ворот сине-желтых. Обидно, что все именно так получилось. Важно еще, чтобы Миколенко после такого не сломался», - сказал Вирт.