Юрий ВИРТ: «За 94 минуты почти ничего не создали у ворот Финляндии»

Специалист высказался о ничьей сборной Украины в матче с финнами

  • 29.03.2021 07:33
  • 996 просмотров
  • 2 комментария
Юрий ВИРТ: «За 94 минуты почти ничего не создали у ворот Финляндии»
© УАФ

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Мне кажется, многие ждали, что со сборной Финляндии наша команда обязательно справится. Не все помнили, а скорее, не все учитывали, что финны сейчас серьезная боевая единица – они вышли на Евро-2020, по ходу отбора обыграли тогда сборную Франции и доказали, что являются крепкой европейской командой.

В первые 25 минут сборной Украины было очень тяжело, затем сине-желтые прибавили, но после перерыва нашей команде вновь пришлось непросто. Однако, мы сумели забить гол, хотя за 94 минуты почти ничего не создали у ворот гостей. Думаю, слишком много сил и эмоций ребята оставили во Франции. В игре против Финляндии как раз эмоций, прежде всего, и не хватило.

Миколенко? Он хотел сохранить мяч и, не исключено, отдать его вратарю. А нужно было просто выбить в аут. Все будут говорить после поединка, что Миколенко молодой, мол, бывает. Но в сборной не может быть молодых – это не оправдание. Конечно, будет и критика в адрес Миколенко, от нее он никуда не денется. Это ведь была пижонская ошибка. Виталий уже достаточно поиграл на высоком уровне и не имел права так действовать. Лучше уж мы пропустили бы после удара головой защитника сборной Финляндии, когда мяч задел штангу ворот сине-желтых. Обидно, что все именно так получилось. Важно еще, чтобы Миколенко после такого не сломался», - сказал Вирт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Наумець
    online
      Роман Наумець, 29.03.2021 07:39
    0
    Ох Миколенка до Кварцяного би...
    Ссылка
    borman223
    online
      borman223, 29.03.2021 07:34
    0
    Вирт: за 94 минуты ничего не создали у ворот гостей, поэтому я матч не смотрел!
    Ссылка
    Роман Наумець
    online
      Роман Наумець, 29.03.2021 07:39
    0
    Ох Миколенка до Кварцяного би...
    Ссылка
    borman223
    online
      borman223, 29.03.2021 07:34
    0
    Вирт: за 94 минуты ничего не создали у ворот гостей, поэтому я матч не смотрел!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности