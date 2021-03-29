Виктор ЛЕОНЕНКО: «Французы не смогли раскачать нашу оборону»

Специалист – о ничьей с чемпионами мира

  • 29.03.2021 03:58
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Французы не смогли раскачать нашу оборону»
© Офіциальный твиттер сборной Франции

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью национальной команды с Францией (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Команда выполнила тренерскую установку: было сказано не фолить и они это сделали, все получилось. Французы раскачивали нашу оборону, но не смогли раскачать», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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