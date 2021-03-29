Виктор ЛЕОНЕНКО: «Французы не смогли раскачать нашу оборону»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью национальной команды с Францией (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Команда выполнила тренерскую установку: было сказано не фолить и они это сделали, все получилось. Французы раскачивали нашу оборону, но не смогли раскачать», - сказал Леоненко.