ШЕВЧУК: «Схема с тремя центрбеками идеально подходит для нашей сборной»

Специалист подвел итоги героической ничьей с Францией

  • 29.03.2021 03:58
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ШЕВЧУК: «Схема с тремя центрбеками идеально подходит для нашей сборной»
© Официальный твиттер сборной Франции

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для меня, конечно же, было удивительно видеть, что сборная Украины вышла играть в три центральных защитника, потому что в последнее время сборная всегда играла в 4-3-3 или в 4-1-4-1. Поэтому, отлично, что Шевченко и его тренерский штаб проявили гибкость. Вообще, я считаю, что игра в три центральных защитника – самая прогрессирующая сейчас модель в мире. Эта схема идеально подходит для нашей сборной. У нас есть классные фулл-бэки: слева Соболь и Миколенко, справа – Караваев. Но у нас сейчас нет быстрых вингеров, какими в свое время были Коноплянка и Ярмоленко. Раньше они могли использовать это пространство для быстрых проходов.

Сейчас в центральной зоне есть Зинченко и Малиновский, которые отлично играют в позиционные атаки. В матче с Францией, когда игроки сборной Украины получали мяч, мы могли увидеть, что у нас получались быстрые позиционные атаки», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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