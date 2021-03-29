Австрия – Фарерские острова – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Австрии на своем поле обыграла национальную команду Фарерских островов со счетом 3:1.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Австрия).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Драгович (Австрия).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Рагнар Наттестад (Фарерские острова).
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Источник — Sport.ua
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