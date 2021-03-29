Подолье – Эпицентр Дунаевцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (перенесен)

В понедельник, 29 марта, состоится перенесенный матч 13-го тура Второй лиги Украины А, в котором хмельницкое «Подолье» примет «Эпицентр» из Дунаевцев. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Update. Матч перенесен из-за непростой ситуации в команде «Эпицентр»: 10 игроков заболели COVID-19, травмированы еще двое.
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Источник — Sport.ua
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