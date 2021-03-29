Маркку КАНЕРВА: «Мы одержали действительно хороший результат»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для нас это была очень тяжелая игра. Мы хорошо защищались, и я доволен тем, что нам удалось взять одно очко. Играть с Украиной на выезде – большой вызов. Возможно, я был не очень рад домашней ничьей с Боснией и Герцеговиной, но в Киеве мы получили действительно хороший для нас результат», - сказал Канерва.