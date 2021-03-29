Маркку КАНЕРВА: «Мы одержали действительно хороший результат»

Наставник сборной Финляндии – о ничьей с Украиной

  • 29.03.2021 02:19
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Маркку КАНЕРВА: «Мы одержали действительно хороший результат»
© palloliitto.fi. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для нас это была очень тяжелая игра. Мы хорошо защищались, и я доволен тем, что нам удалось взять одно очко. Играть с Украиной на выезде – большой вызов. Возможно, я был не очень рад домашней ничьей с Боснией и Герцеговиной, но в Киеве мы получили действительно хороший для нас результат», - сказал Канерва.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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