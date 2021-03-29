Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финляндия ничего не создала за игру»

Хавбек сборной Украины – о домашней ничьей

  • 29.03.2021 01:57
  • 376 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финляндия ничего не создала за игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть еще игра.

Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты.. Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры.

Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола.

Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно просто нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше», - сказал Малиновский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Moonspell
      Moonspell, 29.03.2021 03:00
    0
    Ну на свой гол финны уж точно наиграли и без пенальти. Русик, а вот что Вы создали кроме момента с голом? За 2 игры 1,5 момента.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 29.03.2021 02:51
    0
    Вы ж не захотели забивать второй гол!
    Уже через несколько секунд после розыгрыша мяча с центра у них был прорыв и Соболь фолил...
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 29.03.2021 02:40
    0
    Руля, все що сьогодні отримував майже все пройо6ував, так не можна. Якщо втомився дай інші зіграють
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    presburg
      presburg, 29.03.2021 02:25
    -1
    це ви барани нічого не створили за гру!!!фіни могли і другий забити та попали в штангу..ви то який 100% момент мали??Шева випустив 6 оборонців які атакувати не вміють а Малиновський весь час мяч втрачав або пасував коли не треба було і на оборот..коли треба було бити пас давав..
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    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 29.03.2021 02:23
    +1
    Вы тоже ничего толком не создали, Руслан. А защитники сегодня один лучше другого. Головко, Лужный никогда бы такого себе не позволили. Матвиенко, Забарный, Миколенко да и Зинченко - худшие были. Марлос тоже не очень. Короче, слабо.
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 02:09
    +3
    Еще повезло .что финны не забили в последнии 5 мин второй гол.
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 02:09
    +3
    Еще повезло .что финны не забили в последнии 5 мин второй гол.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 29.03.2021 02:23
    +1
    Вы тоже ничего толком не создали, Руслан. А защитники сегодня один лучше другого. Головко, Лужный никогда бы такого себе не позволили. Матвиенко, Забарный, Миколенко да и Зинченко - худшие были. Марлос тоже не очень. Короче, слабо.
    Ссылка
    Moonspell
    online
      Moonspell, 29.03.2021 03:00
    0
    Ну на свой гол финны уж точно наиграли и без пенальти. Русик, а вот что Вы создали кроме момента с голом? За 2 игры 1,5 момента.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 29.03.2021 02:51
    0
    Вы ж не захотели забивать второй гол!
    Уже через несколько секунд после розыгрыша мяча с центра у них был прорыв и Соболь фолил...
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 29.03.2021 02:40
    0
    Руля, все що сьогодні отримував майже все пройо6ував, так не можна. Якщо втомився дай інші зіграють
    Ссылка
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