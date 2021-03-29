Оценки Украина – Финляндия. Высокие баллы получили Малиновский и Пукки

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура квалификации ЧМ-2002.

Высокие баллы за игру получили Руслан Малиновский и Теему Пукки (по 7.5).

Оценки Sport.ua за матч Украина – Финляндия – 1:1:

Замены Украины: Марлос – 5,5; Мораес – 6,5; Коваленко – б/о.

Замены Финляндии: Алхо – 6,0; Похьянпало – 5,5; Тэйлор – 6,0; Хямяляйнен – 5,5.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.