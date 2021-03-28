Ультрас Динамо Бухарест: «Ребята из Киева, не упустите Луческу»

Фанаты из Бухареста призвали коллег из Киева достойно оценивать тренера

  • 28.03.2021 22:49
  • 1509 просмотров
  • 3 комментария
Ультрас Динамо Бухарест: «Ребята из Киева, не упустите Луческу»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Ультрас «Динамо» Бухарест в заявлении в Facebook призвали коллег из Киева достойно оценивать талант тренера Мирчи Луческу. В Румынии считают, что акции киевлян против наставника бело-синих – это явная ошибка:

«Ребята из Киева, не упустите Луческу! Когда-то мы совершили эту ошибку. Нам показалось, что он слишком много работал для команды соперников.

Мы бы хотели его видеть в своей команде. Мы были ревнивы и злы, но в итоге пришлось признать, что Мирча принадлежит футболу, а не только «Динамо» Бухарест.

А теперь мы завидуем вам, потому что этот тренер работает у вас. Но мы понимаем, что Луческу может помочь спасти «Динамо» Бухарест».

Киевское «Динамо» обыграло команду из Бухареста в товарищеском матче в Киеве (3:0). Все вырученные средства от продажи виртуальных билетов на игру пошли на спасение румынского клуба от банкротства.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:59
    0
    romanchik.8403, 28.03.2021 23:16
    Ультрас Динамо хотят Хацкевича...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.03.2021 23:16
    +2
    Ультрас Динамо хотят Хацкевича...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 28.03.2021 23:01
    +2
    Спасибо "Динамо" Бухарест за Луческу.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.03.2021 23:16
    +2
    Ультрас Динамо хотят Хацкевича...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 28.03.2021 23:01
    +2
    Спасибо "Динамо" Бухарест за Луческу.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:59
    0
    romanchik.8403, 28.03.2021 23:16
    Ультрас Динамо хотят Хацкевича...
    Ссылка
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