Ультрас Динамо Бухарест: «Ребята из Киева, не упустите Луческу»

Ультрас «Динамо» Бухарест в заявлении в Facebook призвали коллег из Киева достойно оценивать талант тренера Мирчи Луческу. В Румынии считают, что акции киевлян против наставника бело-синих – это явная ошибка:

«Ребята из Киева, не упустите Луческу! Когда-то мы совершили эту ошибку. Нам показалось, что он слишком много работал для команды соперников.

Мы бы хотели его видеть в своей команде. Мы были ревнивы и злы, но в итоге пришлось признать, что Мирча принадлежит футболу, а не только «Динамо» Бухарест.

А теперь мы завидуем вам, потому что этот тренер работает у вас. Но мы понимаем, что Луческу может помочь спасти «Динамо» Бухарест».

Киевское «Динамо» обыграло команду из Бухареста в товарищеском матче в Киеве (3:0). Все вырученные средства от продажи виртуальных билетов на игру пошли на спасение румынского клуба от банкротства.