В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Дании дома обыграла национальную команду Молдовы со счетом 8:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Дания — Молдова — 8:0
Голы: Дольберг, 19, 48, с пенальти, Дамсгор, 21, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 38, Сков, 81, Ингвартсен, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Дания).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Дания).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Дания).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3
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