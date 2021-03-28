Дания
8 : 0
Молдова
28.03.2021, FT

Дания — Молдова — 8:0. Видео голов и обзор матча

Датская команда растоптала соперников в поединке отбора на ЧМ-2022

  • 28.03.2021 22:25
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Дания — Молдова — 8:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Дании дома обыграла национальную команду Молдовы со счетом 8:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Дания — Молдова — 8:0
Голы: Дольберг, 19, 48, с пенальти, Дамсгор, 21, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 38, Сков, 81, Ингвартсен, 89

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Дания).
81' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
48' ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
38' ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Дания).
35' ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Дания).
29' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
21' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
19' ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3

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