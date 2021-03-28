В товарищеском поединке сборная Греции взяла верх над национальной командой Гондураса (2:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Греция — Гондурас — 2:1
Голы: Павлидис, 14, 59 — Родригес, 41
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Родригес (Гондурас).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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