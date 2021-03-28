Греция обыграла Гондурас в товарищеском матче

В воскресенье, 28 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором сборная Греции принимала Гондурас. Греки одержали победу со счетом 2:1.
Дублем в составе сборной Греции отметился 22-летний форвард «Виллема II» Вангелис Павлидис, который ранее отметился всего одним забитым мячом в десяти поединках за национальную команду.
Греция — Гондурас — 2:1
Голы: Павлидис, 14, 59 — Родригес, 41
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Источник — Sport.ua
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