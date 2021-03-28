Адриан ПУКАНЫЧ: «Украина наверняка изменит тактическую схему»

Бывший футболист сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» со сборной Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Можно вспомнить, что сборная Финляндии осенью в товарищеском матче обыграла французов, пробилась в финальную часть Евро, но что-то более конкретное мне сложно сказать о предстоящем сопернике сборной Украины. Поэтому буду исходить из сильных сторон «сине-желтых». После удачного результата во Франции команда Андрея Шевченко в хорошем настроении готовится к матчу с финнами, уверен, что и со всей серьезностью.

Наверняка у нашей команды будут изменения в тактической схеме, автоматически это вызывает корректировки основного состава. Считаю, что хозяева будут действовать с позиции силы, и им удастся добыть сложную, но уверенную победу», — считает Пуканыч.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.