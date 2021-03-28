Адриан ПУКАНЫЧ: «Украина наверняка изменит тактическую схему»

Специалист считает, что команда Андрея Шевченко возьмет верх над Финляндией

  • 28.03.2021 18:23
  • 1133 просмотра
  • 0 комментариев
Адриан ПУКАНЫЧ: «Украина наверняка изменит тактическую схему»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» со сборной Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Можно вспомнить, что сборная Финляндии осенью в товарищеском матче обыграла французов, пробилась в финальную часть Евро, но что-то более конкретное мне сложно сказать о предстоящем сопернике сборной Украины. Поэтому буду исходить из сильных сторон «сине-желтых». После удачного результата во Франции команда Андрея Шевченко в хорошем настроении готовится к матчу с финнами, уверен, что и со всей серьезностью.

Наверняка у нашей команды будут изменения в тактической схеме, автоматически это вызывает корректировки основного состава. Считаю, что хозяева будут действовать с позиции силы, и им удастся добыть сложную, но уверенную победу», — считает Пуканыч.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности