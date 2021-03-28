ВИДЕО. Спас вратарь. Мбаппе не забил пенальти Казахстану

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в ворота национальной команды Казахстана в поединке отбора на ЧМ-2022.

Мбаппе заработал пенальти во втором тайме при счете 2:0 в пользу своей команды и попытался самостоятельно его реализовать на 75-й минуте. Но 39-летний вратарь Тобола и сборной Казахстана Александр Мокин парировал мяч в левом от себя углу.

Матч завершился победой Франции со счетом 2:0.