ВИДЕО. Спас вратарь. Мбаппе не забил пенальти Казахстану

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в ворота национальной команды Казахстана в поединке отбора на ЧМ-2022.
Мбаппе заработал пенальти во втором тайме при счете 2:0 в пользу своей команды и попытался самостоятельно его реализовать на 75-й минуте. Но 39-летний вратарь Тобола и сборной Казахстана Александр Мокин парировал мяч в левом от себя углу.
Матч завершился победой Франции со счетом 2:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.