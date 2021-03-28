ВИДЕО. Спас вратарь. Мбаппе не забил пенальти Казахстану

Форвард сборной Франции не реализовал одиннадцатиметровый на 75-й минуте встречи

  • 28.03.2021 18:07
  • 4220 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Спас вратарь. Мбаппе не забил пенальти Казахстану
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в ворота национальной команды Казахстана в поединке отбора на ЧМ-2022.

Мбаппе заработал пенальти во втором тайме при счете 2:0 в пользу своей команды и попытался самостоятельно его реализовать на 75-й минуте. Но 39-летний вратарь Тобола и сборной Казахстана Александр Мокин парировал мяч в левом от себя углу.

Матч завершился победой Франции со счетом 2:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.03.2021 19:25
    0
    Сбивали однозначно.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 28.03.2021 18:27
    +4
    Немного картинно падал
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 28.03.2021 18:27
    +4
    Немного картинно падал
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.03.2021 19:25
    0
    Сбивали однозначно.
    Ссылка
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