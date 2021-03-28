Суркис назвал сроки возвращения Беседина и Цыганкова

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда футболисты Артем Беседин и Виктор Цыганков оправятся от травм.
«Беседин будет тренироваться со следующей недели. А Цыганкову, наверное, нужна еще неделя», — отметил Суркис.
Ранее сообщалось, что из-за полученных травм Беседин и Цыганков не сыграют в ближайших матчах сборной Украины.
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Источник — Футбол 1/2/3
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