Суркис назвал сроки возвращения Беседина и Цыганкова

Футболисты «Динамо» скоро будут готовы играть

  • 28.03.2021 17:39
  • 708 просмотров
  • 1 комментарий
Суркис назвал сроки возвращения Беседина и Цыганкова
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда футболисты Артем Беседин и Виктор Цыганков оправятся от травм.

«Беседин будет тренироваться со следующей недели. А Цыганкову, наверное, нужна еще неделя», — отметил Суркис.

Ранее сообщалось, что из-за полученных травм Беседин и Цыганков не сыграют в ближайших матчах сборной Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 28.03.2021 17:54
    0
    К Шахтарю в строю!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.03.2021 17:54
    0
    К Шахтарю в строю!
    Ссылка
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