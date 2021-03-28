Игорь ЖАБЧЕНКО: «Благодаря креативу Украина возьмет верх над Финляндией»

Специалист верит в победу команды Андрея Шевченко

  • 28.03.2021 16:45
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Игорь ЖАБЧЕНКО: «Благодаря креативу Украина возьмет верх над Финляндией»
© ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Финляндии в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Сборная Финляндии в последнее время заметно прибавила, не удивительно, что сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Mногие футболисты выступают на клубном уровне в чемпионатах соседних стран, где в почете английский стиль. Этим можно пояснить их заряженность на борьбу.

Поэтому сегодня наших ребят ждет противостояние с неуступчивым соперником, с хорошо отлаженными командными действиями.

К тому же, в сборной Украины будут отсутствовать несколько ведущих исполнителей: Тарас Степаненко, с его умением качественно сыграть в отборе, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, с их креативом, нацеленностью на ворота соперников. Все же, думаю, что в битве характеров свою определяющую роль сыграют нестандартные действия наших ребят. На мой взгляд, креатива у хозяев побольше, чем у финнов. Согласен, у них очень опасные форварды, но наши все равно забьют на гол больше. Мой прогноз — 2:1, в пользу сборной Украины», - сказал Жабченко.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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