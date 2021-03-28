ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Финляндии

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.



На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Фины сыграют в белом.



Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.