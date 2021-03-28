ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Финляндии

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени

  • 28.03.2021 15:49
  • 1216 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Финляндии
© УАФ

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.
 
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Фины сыграют в белом.
 
Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
    online
      Tеllur, 28.03.2021 16:14
    0
    И казахи сейчас жёлтые. Как когда то металлисты.
    А наши как Ингулец.
    Вышли бы как МЮ на выезде.)))
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 16:03
    0
    3-1
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 28.03.2021 16:14
    0
    И казахи сейчас жёлтые. Как когда то металлисты.
    А наши как Ингулец.
    Вышли бы как МЮ на выезде.)))
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 16:03
    0
    3-1
    Ссылка
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