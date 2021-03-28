ЗИНЧЕНКО: «Последние результаты Финляндии заслуживают большого уважения»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Они играют как одно целое и те последние результаты, заслуживают большого уважения. Конечно, стоит отметить их нападающего Пукки», - сказал Зинченко.

Матч состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.