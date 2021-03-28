Игорь СУРКИС: «Планировали играть с Динамо Бухарест на Олимпийском»

Президент киевского «Динамо» – о спарринге с одноклубниками из Румынии

  • 28.03.2021 13:33
  • 1710 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Планировали играть с Динамо Бухарест на Олимпийском»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о предложении Мирчи Луческу сыграть спарринг против «Динамо Бухарест». Контрольный матч завершился победой украинской команды со счетом 3:0.

«Это была идея Мирчи провести спарринг. Проверить молодежь, пока игроки в сборной. Это лучше, чем просто тренироваться. Ребятам интересно, многие не тренировались с первой командой. Надо смотреть, кто у нас есть

Мирча обратился, мы помогли, чем смогли, приняли на своей базе, они тренируются. Сегодня любой клуб может оказаться в такой ситуации. Не было никаких проблем. Планировали играть на «Олимпийском», но из-за сборной задействовали наше поле», - сказал Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 28.03.2021 14:40
    -4
    пусть на динамо играют и чемпионат)
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 28.03.2021 14:39
    +1
    Forever_smart-13, 28.03.2021 14:16
    Нех топтать газон на нашем Олимпийском.
    Ваше поле - это динамо: на этом огороде и играйте
    На вашем Олимпийском (тот что РСК) козы пасуться.
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    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 28.03.2021 14:19
    -2
    Ваше поле на лобанобського НСК это поле ШАХТАРА!!!
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    Forever_smart-13
    online
      Forever_smart-13, 28.03.2021 14:16
    -3
    Нех топтать газон на нашем Олимпийском.
    Ваше поле - это динамо: на этом огороде и играйте
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 28.03.2021 14:39
    +1
    Forever_smart-13, 28.03.2021 14:16
    Нех топтать газон на нашем Олимпийском.
    Ваше поле - это динамо: на этом огороде и играйте
    На вашем Олимпийском (тот что РСК) козы пасуться.
    Ссылка
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