Игорь СУРКИС: «Планировали играть с Динамо Бухарест на Олимпийском»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о предложении Мирчи Луческу сыграть спарринг против «Динамо Бухарест». Контрольный матч завершился победой украинской команды со счетом 3:0.

«Это была идея Мирчи провести спарринг. Проверить молодежь, пока игроки в сборной. Это лучше, чем просто тренироваться. Ребятам интересно, многие не тренировались с первой командой. Надо смотреть, кто у нас есть

Мирча обратился, мы помогли, чем смогли, приняли на своей базе, они тренируются. Сегодня любой клуб может оказаться в такой ситуации. Не было никаких проблем. Планировали играть на «Олимпийском», но из-за сборной задействовали наше поле», - сказал Суркис.