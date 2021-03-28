Андрей ШЕВЧЕНКО: «Финляндия умеет играть в хороший футбол»

Наставник сборной Украины – о предстоящем матче

  • 28.03.2021 12:36
  • 931 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Финляндия умеет играть в хороший футбол»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу квалификации ЧМ-2022 с Финляндией.

«У нас было немного больше времени, потому что один день лишний. Думаю, достаточно будет, чтобы игроки пришли в оптимальную форму.

Стоит ли ждать ротацию? Посмотрим по ощущениям футболистов. Если будет все нормально, уже будем принимать решение. Думаю, свежие силы нужны.

У нас всегда есть определенный план на игру. Мы готовимся, это непростая команда, очень компактная, которая умеет играть в хороший футбол. Они знают свои сильные стороны, у них есть ярко выраженные лидеры, которые играют очень хорошо. Мы с уважением относимся к ним», – сказал Шевченко.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 28.03.2021 12:43
    -1
    Ну хочу накаркать, но если Шевченко выпустит со старта не тех - ничейка будет...
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