Андрей ШЕВЧЕНКО: «Финляндия умеет играть в хороший футбол»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу квалификации ЧМ-2022 с Финляндией.

«У нас было немного больше времени, потому что один день лишний. Думаю, достаточно будет, чтобы игроки пришли в оптимальную форму.

Стоит ли ждать ротацию? Посмотрим по ощущениям футболистов. Если будет все нормально, уже будем принимать решение. Думаю, свежие силы нужны.

У нас всегда есть определенный план на игру. Мы готовимся, это непростая команда, очень компактная, которая умеет играть в хороший футбол. Они знают свои сильные стороны, у них есть ярко выраженные лидеры, которые играют очень хорошо. Мы с уважением относимся к ним», – сказал Шевченко.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.