ФОТО. Скандал года. У Роналду украли гол

Арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот

  • 28.03.2021 07:50
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ФОТО. Скандал года. У Роналду украли гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

Большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот.

 

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Источник — Sport.ua

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