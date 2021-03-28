ФОТО. Скандал года. У Роналду украли гол

Большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот.