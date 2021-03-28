Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Майами

В поединке третьего круга турнира WTA 1000 в Майами чешка Петра Квитова (№10 WTA) уверенно одолела британку Йоханну Конту (№18 WTA). Квитова отдала сопернице всего три гейма и победила со счетом 6:1, 6:2.

Таким образом, в следующем круге чешская теннисистка станет соперницей украинки Элины Свитолиной, которая ранее обыграла россиянку Александрову.

Квитова и Свитолина десять раз встречались на корте: три победы одержала украинка, семь раз сильнее оказывалась чешская теннисистка.