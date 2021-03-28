Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Майами

Украинка встретится с Петрой Квитовой

  • 28.03.2021 05:58
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

В поединке третьего круга турнира WTA 1000 в Майами чешка Петра Квитова (№10 WTA) уверенно одолела британку Йоханну Конту (№18 WTA). Квитова отдала сопернице всего три гейма и победила со счетом 6:1, 6:2.

Таким образом, в следующем круге чешская теннисистка станет соперницей украинки Элины Свитолиной, которая ранее обыграла россиянку Александрову.

Квитова и Свитолина десять раз встречались на корте: три победы одержала украинка, семь раз сильнее оказывалась чешская теннисистка.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 28.03.2021 07:09
    0
    Щоб грати з Петрою потрібна хороша стабільна потужна подача і повна концентрація. Петра добре рухається по корту, але через високий зріст не любить цього. Хороша геометрія, дропи тут зіграли б на руку Еліні, але у свою чергу цього не дуже любить/вміє Еля. Тому побажаю лише удачі і показати свою найкращу гру. Ставлю на Петру, останнім часом вона демонструє кращу форму і розумну виважену гру. Але якщо Еліна гратиме так, як грала з Ґауф, то все можливо.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 28.03.2021 07:09
    0
    Щоб грати з Петрою потрібна хороша стабільна потужна подача і повна концентрація. Петра добре рухається по корту, але через високий зріст не любить цього. Хороша геометрія, дропи тут зіграли б на руку Еліні, але у свою чергу цього не дуже любить/вміє Еля. Тому побажаю лише удачі і показати свою найкращу гру. Ставлю на Петру, останнім часом вона демонструє кращу форму і розумну виважену гру. Але якщо Еліна гратиме так, як грала з Ґауф, то все можливо.
    Ссылка
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