РОНАЛДУ: «Бывают трудные времена. Особенно, когда страдает целая нация»

Криштиану Роналду выступил с заявлением после матча с Сербией

  • 28.03.2021 04:15
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РОНАЛДУ: «Бывают трудные времена. Особенно, когда страдает целая нация»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Роналду выступил с заявлением после скандального эпизода в матче квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2). В компенсированное время арбитр не засчитал чистый гол Роналду, и Криштиану бросил на землю капитанскую повязку.

«Быть капитаном сборной Португалии — одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю для своей страны всё, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!», – написал Роналду.

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Источник — Instagram

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