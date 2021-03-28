РОНАЛДУ: «Бывают трудные времена. Особенно, когда страдает целая нация»

Роналду выступил с заявлением после скандального эпизода в матче квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2). В компенсированное время арбитр не засчитал чистый гол Роналду, и Криштиану бросил на землю капитанскую повязку.

«Быть капитаном сборной Португалии — одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю для своей страны всё, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!», – написал Роналду.