Назар ВОЛОШИН: «Была задача сделать все, что я умею, и помочь команде»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча с бухарестскими одноклубниками

  • 28.03.2021 01:56
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Назар ВОЛОШИН: «Была задача сделать все, что я умею, и помочь команде»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского «Динамо» Назарий Волошин прокомментировал результат товарищеского поединка с бухарестским «Динамо» (3:0).

- Впечатления от игры положительные, очень много эмоций, рад, что тренерский штаб дал мне такую возможность проявить себя в первой команде.

- Ты отыграл один тайм - что удалось и не удалось реализовать? Доволен ли своими действиями?
- Думаю, что провел поединок нормально, но не скажу, что сыграл на своём максимуме, не удалось забить гол в таком замечательном моменте, однако отдал голевую передачу с углового и зарабатывал много стандартов для команды.

- У тебя была прекрасная возможность забить гол в конце поединка - прокомментируй этот эпизод.
- Да, была отличная передача от Кузыка, я хорошо принял в ход, но не смог попасть в угол. Думаю, это мой не последний момент и, надеюсь, буду в дальнейшем реализовывать все свои моменты.

- Какие задачи перед тобой стояли в этой игре?
- Для меня задача была влиться в игру и постараться сделать всё, что я умею, и помочь команде.

- Удивил ли чем-то соперник?
- Соперник особо ничем не удивил, но скажу, что у румын довольно неплохой контроль мяча и они хорошо выбегают в атаку.

- Чему ты научился, работая с первой командой «Динамо»?
- Я стал более спокойнее себя чувствовать и быстрее работать с мячом.

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Источник — ФК Динамо Киев

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