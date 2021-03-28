Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Молодые игроки Динамо навсегда запомнят этот матч»

Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча

  • 28.03.2021 01:24
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Молодые игроки Динамо навсегда запомнят этот матч»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский поделился впечатлениями после товарищеского матча с бухарестскими одноклубниками (3:0).

- Вы знали основную цель проведения товарищеского матча с бухарестским «Динамо»?
- Да, нам объяснили, что этот матч больше для «Динамо» Бухарест, чтобы помочь им собрать средства и заявиться на следующий сезон.

- Мирча Луческу готовил вас к этому матчу? Вы разбирали игру соперника?
- Не разбирали, нам просто сказали, что будет матч с «Динамо» Бухарест. Готовились к этому матчу в обычном режиме.

- Какие впечатления оставила игра?
- Положительные впечатления. Соперники старались, бились до конца. Но в конечном итоге мы сегодня стали победителями, потому что использовали свои моменты. В общем мы контролировали игру.

- Сегодня ты был одним из самых опытных игроков команды. Молодежь сегодня волновалась?
- Молодые ребята играли достаточно уверенно. Не было видно, чтобы они волновались. Думаю, внутри у каждого немного было волнение. Но вышли на поле все уверенно.

- Как тебе Моргун в качестве капитана команды?
- После матча его все поздравили. Молодец, заслужил.

- Сегодня в составе первой команды вышли 16-17-летние ребята. Они запомнят этот момент на всю жизнь?
- Думаю, да. Я бы запомнил такое на всю жизнь – сыграть в таком юном возрасте за такой легендарный клуб, как «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

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