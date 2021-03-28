Квалификация к чемпионату мира-2022 продолжает набирать ударные темпы, и уже даже появляются определенные сожаления о том, что мартовская международная пауза подходит к своем логическому завершению. Однако, нас в любом случае ожидает еще целый ряд захватывающих противостояний до конца первого месяца весны-2021, одним из которых обещает стать встреча между Болгарией и Италией в рамках второго тура.

Болгария

Подопечные Ясена Петрова не смогли удивить в стартовом поединке против Швейцарии, получив от соперников сразу три мяча в свои ворота, на что ответили лишь однажды (1:3). Впрочем, долго горевать по этому поводу «львам» точно не стоит, так как предстоящая игра против Италии для них может стать своего рода определяющей. Так уж устроен состав квинтета C, что именно матчи против «нати» и «Скуадры Адзурры» будут показывать способность претендентов на прямое попадание на мундиаль реализовать их собственные амбиции.



И надо отметить, насколько не повезло в данном контексте Болгарии, раз у нее матчи с явными фаворитами группы стоят в календаре не просто один за одним, а еще и в самом начале квалификационного этапа. Будет справедливым также отметить, что мы еще не видели актуальную форму национальной команды Литвы, которая как раз в этот уик-энд приступает к активной борьбе, и при этом, с большой долей вероятности, захочет конкурировать с болгарами напрямую.

Италия

В отличии от предстоящего соперника, Италия в домашней игре против Северной Ирландии получила то, на что и рассчитывала, показав при этом достаточно скучный футбол в своем исполнении (2:0). Победы на классе для коллектива Роберто Манчини не являются неким новым опытом, однако предоставить своим следующим соперникам минимум информации о своих кондициях у «Скуадры Адзурры» все-таки получилось.



Вполне допустимо считать, что итальянцы видят в качестве своих конкурентов в борьбе за выход на чемпионат мира лишь сборную Швейцарии, что диктуют нам выступления данных национальных команд в прошедшем десятилетии. В данном контексте очевидно, что главный акцент будет ставиться именно на осенний матч против Швейцарии на выезде, но, с учетом приближающегося Евро-2021, он находится в календаре настолько далеко, что итальянцы смело могут о нем и не думать в данный момент.

Статистика

Предыдущая встреча между командами в 2015 году проходила на поле Италии, и завершилась победой «Скуадры Адзурры» со счетом 1:0.

Сборная Болгарии начала текущий отборочный цикл с поражения от более высококлассного соперника, что развило тенденцию неудачных домашних поединков в ее исполнении против сильных команд.

В то же самое время, Италия извлекла уроки от неудачного промежутка в 2017-18 годах, когда гостевые матчи «синими» завершались неизменно негативными результатами, несмотря от своего статуса.

Ориентировочные составы



Болгария: Илиев – Занев, Божиков, Димов – Сисиньо, Костадинов, Малинов, Попов – Десподов, Йомов – Илиев.

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Манчини, Бонуччи, Флоренци – Пеллегрини, Верратти, Барелла – Эль Шаарави, Иммобиле, Кьеза.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке итальянцы могут попытаться быстро приговорить соперника к поражению, но даже в таком случае основной удар совершат во второй половине. В таких условиях, ставка «В каком из таймов Италия забьет больше голов: во 2-м тайме» за 2,14 от Favbet выглядит достойным предложением.

28 марта, воскресенье