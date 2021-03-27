Киевское Динамо перед матчем почтило память погибших воинов ВСУ

Перед началом встречи с бухарестским «Динамо» состоялась минута молчания

  • 27.03.2021 23:15
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Киевское Динамо перед матчем почтило память погибших воинов ВСУ
© ФК Динамо Киев

Перед началом товарищеского матча «Динамо» (Киев, Украина) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) состоялась минута молчания, посвященная памяти украинских военнослужащих, погибших накануне.

26 марта в результате обстрела оккупационными войсками на Донбассе, недалеко от населенного пункта Шумы, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли.

Об этом трагическом событии перед игрой узнали и гости из бухарестского клуба. О причине минуты молчания диктор на стадионе объявил и на румынском языке.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    grig
    online
      grig, 27.03.2021 23:55
    +2
    При мысли, что "Шахтер" может почтить память погибших героев перед матчем - у меня мозги на бекрень. Не получается такое представить..
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 27.03.2021 23:55
    +2
    При мысли, что "Шахтер" может почтить память погибших героев перед матчем - у меня мозги на бекрень. Не получается такое представить..
    Ссылка
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