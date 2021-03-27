Киевское Динамо перед матчем почтило память погибших воинов ВСУ

Перед началом товарищеского матча «Динамо» (Киев, Украина) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) состоялась минута молчания, посвященная памяти украинских военнослужащих, погибших накануне.

26 марта в результате обстрела оккупационными войсками на Донбассе, недалеко от населенного пункта Шумы, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли.

Об этом трагическом событии перед игрой узнали и гости из бухарестского клуба. О причине минуты молчания диктор на стадионе объявил и на румынском языке.