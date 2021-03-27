ФОТО. Отсутствовали трое. Сборная Украины провела тренировку на Олимпийском

Ярмоленко покинул расположение команды, Тымчика и Шепелева отпустили в Динамо

  • 27.03.2021 22:38
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ФОТО. Отсутствовали трое. Сборная Украины провела тренировку на Олимпийском
© Павел Кубанов

Накануне матча с Финляндией сборная Украины провела тренировку на НСК «Олимпийский».
 
Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко покинул расположение национальной команды, а Александр Тымчик и Владимир Шепелев по согласованию с тренерским штабом национальной команды приняли участие в контрольном матче киевского «Динамо» с бухарестским.
 
Состав сборной Украины
 
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»).
 
Матч с Финляндией состоится 28 марта. Начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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