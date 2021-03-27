Элина СВИТОЛИНА: «Ветер дул со всех сторон»

Украинская теннисистка – о непростых условиях в Майами

  • 27.03.2021 22:07
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Элина СВИТОЛИНА: «Ветер дул со всех сторон»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями о поединке против Екатерины Александровой на турнире в Майами.
 
«В первом сете мне было очень важно вернуться в игру на тай-брейке. По ходу партии я все время вела в счете, а потом внезапно проигрывала 5-6. Так что мне нужно было оставаться собранной и бороться. В Абу-Даби у нас был сложный матч с Александровой. Сегодня я тоже ждала, что будет борьба, и так в итоге и получилось. Для меня важно было оставаться сильной и использовать свои шансы.
 
Что касается условий, то на корте нужно быстро адаптироваться. Нужно бороться с соперницей, с погодой, со своими демонами. Здесь ветер дует со всех сторон, поэтому нужно как можно быстрее к этому привыкнуть», – сказала украинка. 
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против Петры Квитовой или Йоханны Конты.

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Источник — Sport.ua

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