Килиан МБАППЕ: «В молодежных командах меня критиковали. Я выпендривался»

Форвард ПСЖ – о своих первым шагах в футболе

  • 27.03.2021 21:49
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Килиан МБАППЕ: «В молодежных командах меня критиковали. Я выпендривался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил проблемы, которые у него были в начале футбольной карьеры:

«На протяжении долгого времени в молодежных командах меня критиковали за то, что я забивал недостаточно много, и за то, что я выпендривался. В современном футболе требуются голы, а чтобы забивать, надо отрабатывать определенные движения на тренировках.

Когда ты упал, никто тебе подняться не поможет. Надо быть морально сильным и делать все для того, чтобы убедить себя – ты можешь сдвигать горы».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе является главной трансферной целью «Реала».

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Источник — ФК ПСЖ

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