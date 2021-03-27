Килиан МБАППЕ: «В молодежных командах меня критиковали. Я выпендривался»

Лидер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил проблемы, которые у него были в начале футбольной карьеры:
«На протяжении долгого времени в молодежных командах меня критиковали за то, что я забивал недостаточно много, и за то, что я выпендривался. В современном футболе требуются голы, а чтобы забивать, надо отрабатывать определенные движения на тренировках.
Когда ты упал, никто тебе подняться не поможет. Надо быть морально сильным и делать все для того, чтобы убедить себя – ты можешь сдвигать горы».
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе является главной трансферной целью «Реала».
Источник — ФК ПСЖ
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