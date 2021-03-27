Первая лига. Лидерство Черноморца и очередная «сухая» победа Вереса

Состоялся 18-й тур в Первой лиге

  • 27.03.2021 21:39
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Лидерство Черноморца и очередная «сухая» победа Вереса
© ФК Верес

Открывал тур поединок между лидерами Первой лиги Украины «Агробизнес» - «Металлист 1925». Встреча состоялась 25-го марта на «Арене Львов». «Агрономы» вышли вперед на 18-й минуте после реализованного пенальти в исполнении Руслана Черненко. Но еще до перерыва харьковчанам удалось отыграться и выйти вперед. Сначала Юрий Батюшин отличился с одиннадцатиметровой отметки, а затем голом в раздевалку отличился Рибейро. Как итог, «Металлист 1925» победил со счетом 2:1 и с 34 очками вышел на третье место в турнирной таблице. «Агробизнес» также имеет 34 балла, но идет четвертым.

«Николаев» играл против «Альянса» на своем поле. «Корабелы» сделали хороший задел в концовке первого тайма, когда ворота гостей поразили Владимир Одарюк и Сергей Кравченко. Во второй половине встречи голов не было. Единственное, на 89-й минуте Дмитрий Шевченко получил красную карточку, а потому николаевская команда доигрывала встречу в численном большинстве. «Николаев» благодаря победе поднялся на шестое место. А «Альянс» с 26 баллами идет девятым.

Вадим Евтушенко набрал дебютное очко с «Кристаллом». Херсонской команде удалось сыграть на выезде вничью с «Полесьем». Первыми забили в матче житомирцы после быстрого гола Евгения Шевченко на 9-й минуте. Отметим, что игроку удалось записать в свой актив очень красивый гол. Евгений принял мяч в воздухе и щеточкой аккуратно отправил его в дальнюю «девять». Наверняка этот забитый мяч будет претендовать на звание лучшего в сезоне. Но на 34-й минуте Андрей Сорокин реализовал пенальти, чем вернул статусу поединка паритет. Игра завершилась вничью 1:1. «Кристалл» по-прежнему занимает последнее, 16-е место, имея в активе 5 очков. «Полесье» с 20 баллами идет на десятой позиции.

Вничью с аналогичным счетом 1:1 завершился поединок между «Кремнем» и «Горняком-Спорт». Команда из Кременчуга долго в счете после гола Александра Демченко на 23-й минуте, но на 83-й минуте поединка «Горняк-Спорт» выровнял положение. Доигрывали встречу команду в меньшинстве, так как «красный свет» загорелся перед Никитой Дудкой и Владиславом Игнатьевым. После этого поединка «Горняк-Спорт» с 28 очками идет на седьмом месте, а «Кремень» - с 11 баллами в активе на одиннадцатом.

Продолжает побеждать и не пропускать «Верес» Юрия Вирта. Ровненская команда одержала выездную победу со счетом 1:0 в матче с «Прикарпатьем». Победным голом на 55-й минуте отличился Михаил Сергийчук. «Верес» имеет реноме команды, которая меньше всех пропускает в Первой лиге. Сейчас подопечные Вирта вынимали мяч из сетки своих ворот только 8 раз. К слову, «красно-черные» оставляют свои ворота «сухими» уже четыре матча кряду. Благодаря этой победе, ровенчане с 36 очками вышли на второе место в Первой лиге.

Близка была к победе над «Черноморцем» киевская «Оболонь». «Пивовары» вышли вперед на 7-й минуте после гола Алексея Майданевича и долго удерживали победный счет. Но на 77-й минуте с поля был удален Сергей Суханов. Имея численное преимущество, одесситы на своем поле сумели вернуть результату матча статус-кво. На 80-й минуте точно пробил Бека Вачиберадзе. Как итог, 1:1 в Одессе. «Оболонь» с 27 очками идет восьмой, а «Черноморец» с 38 баллами продолжает лидировать, но у второго «Вереса» меньше только на 2 пункта и у ровенчан еще есть два матча в запасе.

«Волынь» Василия Сачко взяла важные три очка. Луцкая команда переиграла на выезде «Ниву» со счетом 2:0. Голами в первом тайме отличились Иван Цюпа и Артур Рябов. Тернопольская команда после этой победы с 18 очками идет на 12 месте, а «Волынь» расположилась на 5-й позиции, имея в активе 30 баллов.

«Авангард» уступил на выезде «ВПК-Агро». «Агрономы» переиграли краматорчан со счетом 2:1, хотя пропустили первыми после точного удара Максима Ермоленко на 19-й минуте. «ВПК-Агро» смог сравнять счет и выйти вперед после реализованного пенальти Павла Ксенза и после гола Богдана Шмыгельского. «ВПК-Агро» победил ср счетом 2:1 и теперь с 17 очками идет на 13 месте. «Авангард» с 8 баллами находится на 15 позиции.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 18-й тур

25 марта

«Агробизнес» - «Металлист 1925» - 1:2
Голы: Черненко, 18 (с пенальти) – Батюшин, 34 (с пенальти), Рибейро, 43.

26 марта

«Николаев» - «Альянс» - 2:0
Голы: Одарюк, 39, Кравченко, 45+1.

Удаление: Шевченко, 89 («Альянс»).

«Полесье» - «Кристалл» - 1:1
Голы: Шевченко, 9 – Сорокин, 34 (с пенальти).

«Кремень» - «Горняк-Спорт» - 1:1
Голы: Демченко, 23 – Твердохлеб, 83.

Удаления: Дудка, 86 – Игнатьев, 90+1

«Прикарпатье» - «Верес» - 0:1
Гол: Сергийчук, 55.

«Черноморец» - «Оболонь» - 1:1
Голы: Вачиберадзе, 80 – Майданович, 7.

Удаление: Суханов, 77 («Оболонь»).

«Нива» - «Волынь» - 0:2
Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45+2.

«ВПК-Агро» - «Авангард» - 2:1
Голы: Ксенз, 21 (с пенальти), Шмигельский, 76 - Ермоленко, 19.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 21:48
    +1
    Пока лидер это Верес.)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 21:48
    +1
    Пока лидер это Верес.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности