Первая лига. Лидерство Черноморца и очередная «сухая» победа Вереса

Открывал тур поединок между лидерами Первой лиги Украины «Агробизнес» - «Металлист 1925». Встреча состоялась 25-го марта на «Арене Львов». «Агрономы» вышли вперед на 18-й минуте после реализованного пенальти в исполнении Руслана Черненко. Но еще до перерыва харьковчанам удалось отыграться и выйти вперед. Сначала Юрий Батюшин отличился с одиннадцатиметровой отметки, а затем голом в раздевалку отличился Рибейро. Как итог, «Металлист 1925» победил со счетом 2:1 и с 34 очками вышел на третье место в турнирной таблице. «Агробизнес» также имеет 34 балла, но идет четвертым.

«Николаев» играл против «Альянса» на своем поле. «Корабелы» сделали хороший задел в концовке первого тайма, когда ворота гостей поразили Владимир Одарюк и Сергей Кравченко. Во второй половине встречи голов не было. Единственное, на 89-й минуте Дмитрий Шевченко получил красную карточку, а потому николаевская команда доигрывала встречу в численном большинстве. «Николаев» благодаря победе поднялся на шестое место. А «Альянс» с 26 баллами идет девятым.

Вадим Евтушенко набрал дебютное очко с «Кристаллом». Херсонской команде удалось сыграть на выезде вничью с «Полесьем». Первыми забили в матче житомирцы после быстрого гола Евгения Шевченко на 9-й минуте. Отметим, что игроку удалось записать в свой актив очень красивый гол. Евгений принял мяч в воздухе и щеточкой аккуратно отправил его в дальнюю «девять». Наверняка этот забитый мяч будет претендовать на звание лучшего в сезоне. Но на 34-й минуте Андрей Сорокин реализовал пенальти, чем вернул статусу поединка паритет. Игра завершилась вничью 1:1. «Кристалл» по-прежнему занимает последнее, 16-е место, имея в активе 5 очков. «Полесье» с 20 баллами идет на десятой позиции.

Вничью с аналогичным счетом 1:1 завершился поединок между «Кремнем» и «Горняком-Спорт». Команда из Кременчуга долго в счете после гола Александра Демченко на 23-й минуте, но на 83-й минуте поединка «Горняк-Спорт» выровнял положение. Доигрывали встречу команду в меньшинстве, так как «красный свет» загорелся перед Никитой Дудкой и Владиславом Игнатьевым. После этого поединка «Горняк-Спорт» с 28 очками идет на седьмом месте, а «Кремень» - с 11 баллами в активе на одиннадцатом.

Продолжает побеждать и не пропускать «Верес» Юрия Вирта. Ровненская команда одержала выездную победу со счетом 1:0 в матче с «Прикарпатьем». Победным голом на 55-й минуте отличился Михаил Сергийчук. «Верес» имеет реноме команды, которая меньше всех пропускает в Первой лиге. Сейчас подопечные Вирта вынимали мяч из сетки своих ворот только 8 раз. К слову, «красно-черные» оставляют свои ворота «сухими» уже четыре матча кряду. Благодаря этой победе, ровенчане с 36 очками вышли на второе место в Первой лиге.

Близка была к победе над «Черноморцем» киевская «Оболонь». «Пивовары» вышли вперед на 7-й минуте после гола Алексея Майданевича и долго удерживали победный счет. Но на 77-й минуте с поля был удален Сергей Суханов. Имея численное преимущество, одесситы на своем поле сумели вернуть результату матча статус-кво. На 80-й минуте точно пробил Бека Вачиберадзе. Как итог, 1:1 в Одессе. «Оболонь» с 27 очками идет восьмой, а «Черноморец» с 38 баллами продолжает лидировать, но у второго «Вереса» меньше только на 2 пункта и у ровенчан еще есть два матча в запасе.

«Волынь» Василия Сачко взяла важные три очка. Луцкая команда переиграла на выезде «Ниву» со счетом 2:0. Голами в первом тайме отличились Иван Цюпа и Артур Рябов. Тернопольская команда после этой победы с 18 очками идет на 12 месте, а «Волынь» расположилась на 5-й позиции, имея в активе 30 баллов.

«Авангард» уступил на выезде «ВПК-Агро». «Агрономы» переиграли краматорчан со счетом 2:1, хотя пропустили первыми после точного удара Максима Ермоленко на 19-й минуте. «ВПК-Агро» смог сравнять счет и выйти вперед после реализованного пенальти Павла Ксенза и после гола Богдана Шмыгельского. «ВПК-Агро» победил ср счетом 2:1 и теперь с 17 очками идет на 13 месте. «Авангард» с 8 баллами находится на 15 позиции.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 18-й тур

25 марта

«Агробизнес» - «Металлист 1925» - 1:2

Голы: Черненко, 18 (с пенальти) – Батюшин, 34 (с пенальти), Рибейро, 43.

26 марта

«Николаев» - «Альянс» - 2:0

Голы: Одарюк, 39, Кравченко, 45+1.

Удаление: Шевченко, 89 («Альянс»).

«Полесье» - «Кристалл» - 1:1

Голы: Шевченко, 9 – Сорокин, 34 (с пенальти).

«Кремень» - «Горняк-Спорт» - 1:1

Голы: Демченко, 23 – Твердохлеб, 83.

Удаления: Дудка, 86 – Игнатьев, 90+1

«Прикарпатье» - «Верес» - 0:1

Гол: Сергийчук, 55.

«Черноморец» - «Оболонь» - 1:1

Голы: Вачиберадзе, 80 – Майданович, 7.

Удаление: Суханов, 77 («Оболонь»).

«Нива» - «Волынь» - 0:2

Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45+2.

«ВПК-Агро» - «Авангард» - 2:1

Голы: Ксенз, 21 (с пенальти), Шмигельский, 76 - Ермоленко, 19.

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