Уго ЛЬОРИС: «Притормозили в матче с Украиной. Мы раздражены»

Вратарь сборной Франции – о ничьей в матче с Украиной

  • 27.03.2021 21:43
  • 1198 просмотров
  • 3 комментария
Уго ЛЬОРИС: «Притормозили в матче с Украиной. Мы раздражены»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис признался, что недоволен результатом матча первого тура отбора на ЧМ-2022 против Украины (ничья 1:1):

«Когда мы начинали отбор, нашей задачей было набрать как можно больше очков. Мы немного притормозили в этом плане в матче с Украиной, это очень досадно. Раздражены? Да, может быть. Мы всегда обязаны достигать результатов, когда играем за сборную. Так сложилось исторически.

Нужно подготовиться и пройти отбор на ЧМ, само по себе это не произойдет. От матча с Казахстаном не стоит ждать легкой прогулки, нужно показать высокий уровень».

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Источник — L'Equipe

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 22:15
    +1
    Александр Ад, 27.03.2021 21:54
    а шо ж ти не покінув ворота і не побіжав забівати,гальма помішалі?Жаль шо в вересні нашим придется відразу після важкої дорогі з Казахстану, грати з Франціею
    Можливо, що вже з повними трибунами у Львові.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 27.03.2021 22:12
    +2
    Так склалося історично. Шикарный ответ))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 21:54
    +1
    а шо ж ти не покінув ворота і не побіжав забівати,гальма помішалі?Жаль шо в вересні нашим придется відразу після важкої дорогі з Казахстану, грати з Франціею
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 27.03.2021 22:12
    +2
    Так склалося історично. Шикарный ответ))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 22:15
    +1
    Александр Ад, 27.03.2021 21:54
    а шо ж ти не покінув ворота і не побіжав забівати,гальма помішалі?Жаль шо в вересні нашим придется відразу після важкої дорогі з Казахстану, грати з Франціею
    Можливо, що вже з повними трибунами у Львові.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 21:54
    +1
    а шо ж ти не покінув ворота і не побіжав забівати,гальма помішалі?Жаль шо в вересні нашим придется відразу після важкої дорогі з Казахстану, грати з Франціею
    Ссылка
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