Уго ЛЬОРИС: «Притормозили в матче с Украиной. Мы раздражены»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис признался, что недоволен результатом матча первого тура отбора на ЧМ-2022 против Украины (ничья 1:1):

«Когда мы начинали отбор, нашей задачей было набрать как можно больше очков. Мы немного притормозили в этом плане в матче с Украиной, это очень досадно. Раздражены? Да, может быть. Мы всегда обязаны достигать результатов, когда играем за сборную. Так сложилось исторически.

Нужно подготовиться и пройти отбор на ЧМ, само по себе это не произойдет. От матча с Казахстаном не стоит ждать легкой прогулки, нужно показать высокий уровень».