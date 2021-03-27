Модрич побил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии

Сегодня сборная Хорватии во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома минимально обыграла Кипр со счетом 1:0.

Для полузащитника «Реала» Луки Модрича этот матч стал 135-м в составе сборной Хорватии. Он стал новым рекордсменом по этому показателю.

Предыдущий рекорд, 134 матча, принадлежал легенде донецкого «Шахтера» Дарио Срне.

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и за 135 матчей забил 16 голов в составе национальной команды. В 2018 году Модрич вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.