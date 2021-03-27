Модрич побил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии

Сегодня сборная Хорватии во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома минимально обыграла Кипр со счетом 1:0.
Для полузащитника «Реала» Луки Модрича этот матч стал 135-м в составе сборной Хорватии. Он стал новым рекордсменом по этому показателю.
©️👑 @lukamodric10 is now #Croatia's most capped player (135) - hats off, captain! 🎩🎇#BeProud #LM135 #Vatreni🔥 pic.twitter.com/BlBFaBlXwE— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021
Предыдущий рекорд, 134 матча, принадлежал легенде донецкого «Шахтера» Дарио Срне.
Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и за 135 матчей забил 16 голов в составе национальной команды. В 2018 году Модрич вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.