Модрич побил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии

Хавбек «Реала» провел свой 135-й матч за сборную

  • 27.03.2021 21:17
  • 820 просмотров
  • 1 комментарий
Модрич побил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Сегодня сборная Хорватии во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома минимально обыграла Кипр со счетом 1:0.

Для полузащитника «Реала» Луки Модрича этот матч стал 135-м в составе сборной Хорватии. Он стал новым рекордсменом по этому показателю.

Предыдущий рекорд, 134 матча, принадлежал легенде донецкого «Шахтера» Дарио Срне.

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и за 135 матчей забил 16 голов в составе национальной команды. В 2018 году Модрич вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 27.03.2021 21:28
    0
    ЛУКА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ В ВАШЕЙ ФУТБОЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ В СБОРНОЙ
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 27.03.2021 21:28
    0
    ЛУКА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ В ВАШЕЙ ФУТБОЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ В СБОРНОЙ
    Ссылка
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