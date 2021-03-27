ФОТО. Как Динамо принимало в Киеве дорогих гостей из Бухареста

Команда Мирчи Луческу обыграла румынский клуб со счетом 3:0 в товарищеском матче

  • 27.03.2021 20:41
  • 1009 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Как Динамо принимало в Киеве дорогих гостей из Бухареста
© ФК Динамо Киев

В субботу, 27 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» обыграло бухарестских одноклубников (3:0). Матч прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского.

Как это было – смотрите в фотогалереи ниже.

kievskoe-dinamo-obygralo-buharestskoe
kievskoe-dinamo-obygralo-buharestskoe-foto-1
kievskoe-dinamo-obygralo-buharestskoe-foto-2
kievskoe-dinamo-obygralo-buharestskoe-foto-3
kievskoe-dinamo-obygralo-buharestskoe-foto-4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 20:56
    -1
    Отлично, но только ультрас Динамо Киев не хватало.
    Им конечно важней шмалять из пиротехники возле ОП.
    Ну и как то напрягает Динамо в красном.
    Но они ведь румыны.))
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 27.03.2021 20:55
    -2
    написали всюди kiev...

    титульний спосор - unibet. вони там шо, за 1000 євро місце купили?
    дивно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 20:54
    +2
    Такую движуху завсегда одобрямс!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 20:54
    +2
    Такую движуху завсегда одобрямс!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности