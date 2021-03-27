ФОТО. Как Динамо принимало в Киеве дорогих гостей из Бухареста

В субботу, 27 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» обыграло бухарестских одноклубников (3:0). Матч прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского.
Как это было – смотрите в фотогалереи ниже.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Им конечно важней шмалять из пиротехники возле ОП.
Ну и как то напрягает Динамо в красном.
Но они ведь румыны.))
титульний спосор - unibet. вони там шо, за 1000 євро місце купили?
дивно
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