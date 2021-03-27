ГАСПЕРИНИ: «В Юве думают, что Пирло станет отличным тренером»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением по поводу главного тренера «Ювентса» Андреа Пирло:

«Я думаю, что клуб сильно верит в Пирло как в человека и бывшего игрока команды. Может быть, они думают, что он может стать отличным тренером.

Знание клуба помогает, но быть тренером – это совсем другая работа. Нужно учиться и набираться опыта в первую очередь. Нужно учиться во многих направлениях, в том числе как тренер «Ювентуса».

Я прошел очень много этапов, начиная с молодежных команд. Думаю, что улучшал каждый полученный опыт».

Ранее сообщалось о том, что именно Гасперини может заменить Пирло в «Ювентусе».