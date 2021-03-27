Александр ТЫМЧИК: «У Динамо хорошая и перспективная молодежь»

Защитник киевского клуба – о победе над соперниками из Бухареста

  • 27.03.2021 20:25
  • 708 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ТЫМЧИК: «У Динамо хорошая и перспективная молодежь»
© ФК Динамо Киев

Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик прокомментировал победу над бухарестским «Динамо» в товарищеском матче (3:0), в котором он отличился голевой передачей. Также игрок рассказал о наборе кондиций после длительного отсутствия из-за травмы.

- Александр, насколько участие в таких поединках важно для восстановления игрового тонуса после травмы?
- Конечно, очень хорошо, что я сегодня сыграл. Тренерские штабы киевского «Динамо» и сборной Украины договорились, чтобы нас отпустили в клуб, и мы имели возможность поиграть. Считаю, что это очень важно.

- Мирча Луческу рассчитывает на тебя в завершении чемпионата?
- Все зависит от меня – от того, как я буду продолжать работать и набирать кондиции. А дальше уже тренерский штаб будет решать – выпускать меня на поле или нет.

- Как оценишь сегодняшних соперников?
- Бухарестское «Динамо» – хороший соперник, вначале они очень качественно играли. Но мы пару раз перевели мяч, и они уже начали не успевать. Тогда у соперников стало возникать свободное пространство за спиной, что мы использовали и воплотили в забитые голы.

- Было комфортно играть с молодыми динамовцами, которые вышли во втором тайме?
- Игралось хорошо. У нас хорошая и перспективная молодежь, которая стремится в первую команду.

- На сколько процентов чувствуешь себя готовым полноценно вернуться на поле?
- В процентах не могу сказать, но уже чувствую себя достаточно хорошо.

- Что важно для молодых ребят, которые играли сегодня, в их возрасте?
- Думаю, главное – это психология и вера в себя. Чтобы не сломаться и постепенно идти к цели.

- Как старшие партнеры по команде поддерживают молодых ребят, которые только пришли из дубля?
- Стараемся поддерживать и во всем помогать. Понимаем молодых ребят, ведь все через это прошли.

- Какие планы у команды на дальнейшую подготовку к возобновлению чемпионата?
- Завтра у нас выходной, после чего снова соберемся и продолжим готовиться к матчу с «Александрией».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.03.2021 20:41
    0
    Молодежь Динамо всегда славилась. Что происходит с ними в основе - непонятно.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.03.2021 20:41
    0
    Молодежь Динамо всегда славилась. Что происходит с ними в основе - непонятно.
    Ссылка
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