Украинец Виталий Сачко впервые сыграет в финале челленджера

Украинец одержал уверенную победу в полуфинале

  • 27.03.2021 19:55
  • 925 просмотров
  • 2 комментария
Украинец Виталий Сачко впервые сыграет в финале челленджера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) сыграет в финале челленджера в швейцарском Лугано.
 
В полуфинале украинец, который стартовал в квалификации, одолел Алтуга Челикбилека из Турции (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.
 
Лугано. Полуфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 7:5, 6:0
 
Виталий впервые в карьере пробился в финал турнира подобной категории. Ранее у него был один полуфинал.
 
В матче за титул Сачко сразится против Доминика Штефана Штрикера из Швейцарии (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 20:10
    +1
    молодець,давай дерзай далі,тримаємо кулакі
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.03.2021 20:02
    +7
    Хороша перемога, і у фіналі на Віталія очікує вчорашній юніор Штрікер, який сьогодні багатенько набігався із першим сіяним Сугітою. Дуже хороший шанс на перший титул, головне - зуміти показати свою гру.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.03.2021 20:02
    +7
    Хороша перемога, і у фіналі на Віталія очікує вчорашній юніор Штрікер, який сьогодні багатенько набігався із першим сіяним Сугітою. Дуже хороший шанс на перший титул, головне - зуміти показати свою гру.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 20:10
    +1
    молодець,давай дерзай далі,тримаємо кулакі
    Ссылка
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