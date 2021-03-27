Украинец Виталий Сачко впервые сыграет в финале челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) сыграет в финале челленджера в швейцарском Лугано.
В полуфинале украинец, который стартовал в квалификации, одолел Алтуга Челикбилека из Турции (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.
Лугано. Полуфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 7:5, 6:0
Виталий впервые в карьере пробился в финал турнира подобной категории. Ранее у него был один полуфинал.
В матче за титул Сачко сразится против Доминика Штефана Штрикера из Швейцарии (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.
Источник — Sport.ua
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