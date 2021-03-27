В группе G отбора ЧМ-2022 Черногория без особых проблем одолела Гибралтар.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Зарко Томашевич (Черногория).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Симич (Черногория).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рис Стач (Гибралтар).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Фатош Бечирай (Черногория).
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Источник — Sport.ua
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