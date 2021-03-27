Интер нацелился на лучшего бомбардира Аталанты

«Интер» во время летнего трансферного окна попытается подписать форварда «Аталанты» Луиса Муриэля. Его хочет видеть в команде лично главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Специалист считает, что 29-летний колумбиец был бы идеальной подменой основному дуэту форвардов команды – Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу.

В нынешнем сезоне Муриэль является лучшим бомбардиром «Аталанты» в Серии А с 16 голами в 26 матчах, несмотря на то, что колумбиец часто лишь выходит на замену. В среднем на один гол ему требуется 61 минута на поле.

Контракт Муриэля с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 26 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» рассматривает на позицию левого латераля Виталия Миколенко. При этом приоритетной кандидатурой для миланцев на эту позицию является еще один игрок «Аталанты», Робин Гозенс.