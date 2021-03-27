ВИДЕО. Как киевское Динамо забивало бухарестскому в первом тайме

В субботу, 27 марта, прошел товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» обыграло бухарестское (3:0).
В первом тайме киевляне усилиями Клейтона и Леднева повели со счетом 2:0.
Гол Клейтона
Гол Леднева
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Источник — ПроФутбол
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