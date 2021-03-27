Николай МАТВИЕНКО: «На Финляндию все настроены очень серьезно»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче отбора ЧМ-2022

  • 27.03.2021 18:19
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Николай МАТВИЕНКО: «На Финляндию все настроены очень серьезно»
© УАФ. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.
 
- Чувствуется ли облегчение после матча с Францией?
- Приятно, что мы заработали очко на выезде, но как сказал Александр Зинченко: «Если мы не выиграем у финнов и Казахстана, то это очко роли не сыграет». Нам важна каждая игра, мы должны выигрывать каждый матч. Удовлетворения никакого нет, все настроены очень серьезно.
 
- Что вы думаете о нападающем Теэму Пукки? Как будете ему противостоять?
- Как против него действовать, это нам расскажет тренерский штаб. У нас достаточно теории, каждый знает свое дело, сильные и слабые стороны соперника. Поэтому мы все разберем и подойдем к матчу в лучших кондициях, – сказал Матвиенко.
 
Матч Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве, начало в 21:45.

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Источник — Sport.ua

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