Николай МАТВИЕНКО: «На Финляндию все настроены очень серьезно»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.



- Чувствуется ли облегчение после матча с Францией?

- Приятно, что мы заработали очко на выезде, но как сказал Александр Зинченко: «Если мы не выиграем у финнов и Казахстана, то это очко роли не сыграет». Нам важна каждая игра, мы должны выигрывать каждый матч. Удовлетворения никакого нет, все настроены очень серьезно.



- Что вы думаете о нападающем Теэму Пукки? Как будете ему противостоять?

- Как против него действовать, это нам расскажет тренерский штаб. У нас достаточно теории, каждый знает свое дело, сильные и слабые стороны соперника. Поэтому мы все разберем и подойдем к матчу в лучших кондициях, – сказал Матвиенко.



Матч Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве, начало в 21:45.